Под Николаевом уничтожено около 800 единиц вражеской техники - Думская
Фантастическая по эффективности операция
Фото из открытых источников
Источники Думской в ВСУ подтверждают уничтожение на трассе Херсон - Николаев огромной колонны российской армии из 800 единиц техники.
Эту же информацию подтверждает у себя в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Игорь Осипенко.
В украинской армии называют эту операцию местью за обстрел жилых кварталов Херсона несколькими днями ранее.
По оперативной информации, Николаев сейчас полностью под контролем Украины, в Херсоне идут тяжелые бои и мирным жителям категорично не рекомендуют выходить на улицы.
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.03.2022 в 00:21
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