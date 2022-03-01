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  3. Под Николаевом уничтожено около 800 единиц вражеской техники - Думская
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Под Николаевом уничтожено около 800 единиц вражеской техники - Думская

Общие новости
(8 голосов)

Фантастическая по эффективности операция

Под Николаевом уничтожено около 800 единиц вражеской техники - Думская

Фото из открытых источников

Новина українською

Источники Думской в ВСУ подтверждают уничтожение на трассе Херсон - Николаев огромной колонны российской армии из 800 единиц техники.

Эту же информацию подтверждает у себя в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Игорь Осипенко.

В украинской армии называют эту операцию местью за обстрел жилых кварталов Херсона несколькими днями ранее.

По оперативной информации, Николаев сейчас полностью под контролем Украины, в Херсоне идут тяжелые бои и мирным жителям категорично не рекомендуют выходить на улицы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.03.2022 в 00:21
В нас зараз благородна лють, а це значит: ворогам пиз..ец, чи то кадирівці чи то москалі, пофіг, це у русні, як каже Євген Карась, від кадирівців анальні фобії, а наші їх не бояться. Тож ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПЕКЛА!
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