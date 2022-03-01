Под Николаевом уничтожено около 800 единиц вражеской техники - Думская

Источники Думской в ВСУ подтверждают уничтожение на трассе Херсон - Николаев огромной колонны российской армии из 800 единиц техники.

Эту же информацию подтверждает у себя в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Игорь Осипенко.

В украинской армии называют эту операцию местью за обстрел жилых кварталов Херсона несколькими днями ранее.

По оперативной информации, Николаев сейчас полностью под контролем Украины, в Херсоне идут тяжелые бои и мирным жителям категорично не рекомендуют выходить на улицы.