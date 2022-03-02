Оперативная сводка ВСУ: Враг перешел к разрушению критически важных объектов

Министерство обороны Украины опубликовало оперативную сводку за первое марта – шестой день российского нападения на наше государство. Врагу не хватает сил, так что он затягивает в войну Беларусь, пытается провести информационно-психологическую операцию и начал разрушать критически важные государственные объекты.

Из сводки Минобороны:

Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружении противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов.

Так, с территории РБ с 24 февраля 2022 систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам. Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, заметно движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Используя тактику тотальной дезинформации и устрашения гражданского населения, противник будет пытаться посеять панику и хаос.

В связи с тем, что противнику не удается достичь поставленных целей за счет существенного сопротивления ВС Украины и сопротивления патриотически настроенного гражданского населения, он перешел к разрушению информационной инфраструктуры и критически важным государственным объектам. Так, оккупационными войсками по мере продвижения вглубь территории Украины осуществляется разрушение ретрансляционных башен сотовой связи. 1 марта 2022 года нанесен ракетный удар по телевышке города Киева.

Противник продолжает цинично пренебрегать нормами Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Группировки Вооруженных Сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям. Во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, а в Северском операционном районе был уничтожен командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС РФ.

Зло будет наказано! Верим в ВС Украины! Бей оккупанта!

Слава Украине!