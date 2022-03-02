Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов

Президент США Джо Байден выступил со своей первой речью "О положении дел в стране". Эта речь считается главной речью года, в которой глава государства информирует обе палаты Конгресса о ситуации внутри страны и на международной арене, а также излагает приоритеты своей политики.

Среди почетных гостей была посол Украины в ООН Оксана Маркарова, а многие сенаторы и конгрессмены от обеих партий использовали в своей одежде желто-голубые цвета украинского флага. Маркарова была личной гостьей Первой леди США Джилл Байден, которая обняла ее. Во время речи, Байден обратился к Маркаровой - зал приветствовал ее, представительницу Украины, овацией, сообщает Голос Америки.

Байден начал речь с главной политической новости: нападения России на Украину: "Шесть дней назад Владимир Путин решился потрясти основания свободного мира, думая, что заставит его склониться под его угрозами. Но он серьезно ошибся".

Байден выразил уважение и восторг мужеством украинского народа, ставшего жертвой российской агрессии и подчеркнул: "Да, мы – Соединенные Штаты – вместе с украинским народом".

"На протяжении нашей истории мы выучили этот урок: когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, это вызывает больше хаоса. – сказал Байден. – Они продолжают движение - и цена этих действий, угрозы в адрес Америки и мира продолжают расти".

"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не отреагируют. И он думал, что сможет разделить нас здесь, дома. Путин ошибся. Мы были готовы, – сказал президент США. – Мы противопоставили правду российской лжи. И теперь, свободный мир призывает его к ответу".

Байден отметил, что Путин изолирован в мире, как никогда раньше. Президент перечислил санкции, которые США наложили на российские государственные структуры и олигархов. Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

После этого президент рассказал о помощи Украине и украинцам "в их борьбе за свободу": "Мы предоставили более 1 млрд долларов в качестве прямой помощи Украине".

При этом Байден еще раз подчеркнул, что войска США не будут принимать участие в войне, но готовы защищать "каждый дюйм" территории союзников по НАТО. Джо Байден также объявил, что США и 30 других государств выделяют 60 млн баррелей нефти из своих резервов (США - 30 млн баррелей), чтобы снизить цены на энергоносители, выросшие из-за российского вторжения.

"В битве между демократией и автократией демократии поднялись, чтобы дать отпор и мир сделал однозначный выбор в пользу мира и безопасности", – сказал Байден. Он отметил, что "путинская война с Украиной ослабит Россию и усилит остальной мир".