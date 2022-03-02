Украинские воины захватили шесть новейших российских танков под Харьковом
Миф о российской армии давно разрушен
Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, сообщает журналист Юрий Бутусов.
"Комбат украинского батальона своими умелыми действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик", - пишет Бутусов в своем Фейсбук.
Он отметил, что танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами.
"Слава украинским героям, которые навсегда уничтожили миф о великой российской армии и разогнали эту армию по кустам, отобрав ненужное этим трусливым зайцам вооружение. Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов", - резюмировал журналист.
Напомним, по состоянию на утро 1 марта ВСУ уничтожили около 200 танков противника.
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