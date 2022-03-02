Обратно в СССР. Apple, BMW и другие мировые бренды уходят из России
Никто не хочет работать в стране агрессоры
Чудодейственная сила санкций и, наверняка, здравый смысл и совесть заставляют ведущие мировые компании прекращать свою деятельность в россии, которая вероломно напала на Украину и убивает не только военных, но и мирное население.
Так, компания Apple (производитель iPhone, McBook и других технологических брендов) опубликовала заявление о прекращении продаж своих продуктов в России. Более того, Apple прекращает экспорт в страну и ограничивает Apple Pay. Из AppStore были удалены russia today и sputnik.
Также приостановили производство автомобилей в России и их поставки компании BMW, Ford, Volvo, General Motors.
Известно, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что Netflix заблокировал показ на своем ресурсе российские фильмы и сериалы. А мировые кинокомпании прекращают показ новых фильмов в России. Есть предварительная информация, что в россии также могут запретить трансляцию матчей Лиги Чемпионов.
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