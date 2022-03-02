Дуглас Коста вышел на поле после матча MLS с флагом Украины в руках
Появилось видео
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста вышел с флагом Украины на поле после финального свистка поединка MLS.
На данный момент Коста – полузащитник итальянского клуба "Ювентус", выступающий на правах аренды за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".
???????? @douglascosta shows support for Ukraine ????☮️ pic.twitter.com/zNxPBS9jXP— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 28, 2022
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- Оперативная сводка ВСУ: Враг перешел к разрушению критически важных объектов
- Шотландия согласна на перенос матча плей-офф ЧМ-2022 с Украиной
- Андронов: Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе футбола для рф
- Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене