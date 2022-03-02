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Дуглас Коста вышел на поле после матча MLS с флагом Украины в руках

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Дуглас Коста вышел на поле после матча MLS с флагом Украины в руках

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста вышел с флагом Украины на поле после финального свистка поединка MLS.

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На данный момент Коста – полузащитник итальянского клуба "Ювентус", выступающий на правах аренды за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Дуглас Коста Украина война с Россией
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