Дуглас Коста вышел на поле после матча MLS с флагом Украины в руках

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста вышел с флагом Украины на поле после финального свистка поединка MLS.

На данный момент Коста – полузащитник итальянского клуба "Ювентус", выступающий на правах аренды за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.