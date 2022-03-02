Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее
Иначе и быть не могло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина все же сыграла в 1/16 финала турнира в Монтеррее против россиянки Анастасии Потаповой, хотя поначалу и отказывалась выходить на корт.
Украинка, посеянная под первым номером, не оставила сопернице никаких шансов – в двух сетах она отдала ей всего три гейма. Для того, чтобы разобраться с соперницей, Свитолиной понадобилось чуть больше часа.
В следующем раунде Элина сыграет с болгаркой Томовой, которая в рейтинге занимает 103-е место.
Ранее Свитолина сообщала, что вместе с другими игроками призвала международную теннисную федерацию лишить российских и белорусских спортсменов права участвовать в международных турнирах.
Популярное сейчас
- Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Невероятный перформанс с дронов
- Андронов: Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе футбола для рф
- Аваков объяснил, почему глава кремля уже проиграл войну
- "Он зарабатывает на оружии, которым убивают украинцев". На Майорке украинец потопил 7-миллионную яхту российского олигарха
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
Новости по теме
- 20:59 Весь спорт Международная федерация тенниса забрала турниры с территории россии и беларуси
- 12:05 Украинские Малиновский: Я бы не поехал на выездную игру против Спартака – нога бы моя не ступила на эту землю
- 10:49 Украинские Свитолина отказалась играть матчи с теннисистками из РФ и РБ. Сегодня она должна была сыграть с Потаповой