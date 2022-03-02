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Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее

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(5 голосов)

Иначе и быть не могло

Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина все же сыграла в 1/16 финала турнира в Монтеррее против россиянки Анастасии Потаповой, хотя поначалу и отказывалась выходить на корт.

Украинка, посеянная под первым номером, не оставила сопернице никаких шансов – в двух сетах она отдала ей всего три гейма. Для того, чтобы разобраться с соперницей, Свитолиной понадобилось чуть больше часа.

В следующем раунде Элина сыграет с болгаркой Томовой, которая в рейтинге занимает 103-е место.

Ранее Свитолина сообщала, что вместе с другими игроками призвала международную теннисную федерацию лишить российских и белорусских спортсменов права участвовать в международных турнирах.

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В статье: Элина Свитолина
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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
02.03.2022 в 08:56
Чому АТР досі не дискваліфікувала всіх тенісистів з рашкостану?І чому Світоліна погодилася грати проти спортсменки з країни-оеупанта????
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