Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее

Элина Свитолина все же сыграла в 1/16 финала турнира в Монтеррее против россиянки Анастасии Потаповой, хотя поначалу и отказывалась выходить на корт.

Украинка, посеянная под первым номером, не оставила сопернице никаких шансов – в двух сетах она отдала ей всего три гейма. Для того, чтобы разобраться с соперницей, Свитолиной понадобилось чуть больше часа.

В следующем раунде Элина сыграет с болгаркой Томовой, которая в рейтинге занимает 103-е место.

Ранее Свитолина сообщала, что вместе с другими игроками призвала международную теннисную федерацию лишить российских и белорусских спортсменов права участвовать в международных турнирах.