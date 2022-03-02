93-я бригада оттесняет врага к границе с Россией

93-й отдельная мобильная бригада "Холодный Яр" сообщает о том, что ее подразделения на отдельных участках оттесняют врага к границе.

"Хладноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото со временем", - говорится в сообщении бригады на своей странице в Facebook.

Заметим, что воины 93 бригады действуют в Сумской области. Там, напомним, враг атаковал Сумы и нанес мощный бомбовый и ракетный удар по Ахтырке.

Позже глава Сумской ОГА сообщил, что трасса на Москву в Сумской области под контролем украинских войск.