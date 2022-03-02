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93-я бригада оттесняет врага к границе с Россией

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(4 голосов)

Так будет кругом

93-я бригада оттесняет врага к границе с Россией

Новина українською

93-й отдельная мобильная бригада "Холодный Яр" сообщает о том, что ее подразделения на отдельных участках оттесняют врага к границе.

"Хладноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото со временем", - говорится в сообщении бригады на своей странице в Facebook.

Заметим, что воины 93 бригады действуют в Сумской области. Там, напомним, враг атаковал Сумы и нанес мощный бомбовый и ракетный удар по Ахтырке.

Позже глава Сумской ОГА сообщил, что трасса на Москву в Сумской области под контролем украинских войск.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Diotov (Rivne)
02.03.2022 в 08:31
Трасса на Москву свободна? Так и чего ждём?
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