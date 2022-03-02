За прошлые сутки в Харькове погиб 21 мирный житель, более 100 раненых

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов описал обстановку в городе по итогам 1-го марта.

"Позиции обороны Харькова в течение 1 марта постоянно находились под воздействием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.

Во второй половине суток северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны.

Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, при попытке выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танковского училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской). Пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.

Гуманитарное обеспечение: Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы. По предварительным данным, за сутки пострадали 112 человек, погибли – 21".