Гранд Бундеслиги проведет акцию, чтобы помочь пострадавшему от войны населению Украины
Респект!
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Дортмундская "Боруссия" запланировала акцию, ее цель – поддержка населения Украины, пострадавшего от российского вторжения во время войны. Дата и детали пока не уточняются, но в заявлении сказано:
"Вместе со всей семьей BVB мы начнем акцию, которая поможет пострадавшему населению Украины".
Немцы осудили нападение рф и назвал его "вопиющим нарушением действующего международного права, постыдной агрессией".
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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