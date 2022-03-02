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Гранд Бундеслиги проведет акцию, чтобы помочь пострадавшему от войны населению Украины

Общие новости
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Респект!

Гранд Бундеслиги проведет акцию, чтобы помочь пострадавшему от войны населению Украины

imago-images.de

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Дортмундская "Боруссия" запланировала акцию, ее цель – поддержка населения Украины, пострадавшего от российского вторжения во время войны. Дата и детали пока не уточняются, но в заявлении сказано:

"Вместе со всей семьей BVB мы начнем акцию, которая поможет пострадавшему населению Украины".

Немцы осудили нападение рф и назвал его "вопиющим нарушением действующего международного права, постыдной агрессией".

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24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) война с Россией
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Источник:
sport.de

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