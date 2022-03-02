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Все отстроим. Рф нанесла новый удар по Харькову, пострадали здания МВД, СБУ и университета

Общие новости
(1 голосов)

Смерть врагам!

Все отстроим. Рф нанесла новый удар по Харькову, пострадали здания МВД, СБУ и университета

Харьков

Новина українською

Оккупант нанес удар по зданию областного управления Национальной полиции. Также российские ракеты попали в здание социологического факультета университета имени Каразина, которое находится через дорогу от строения МВД. Пострадало и строение СБУ, многочисленные жилые дома. Число пострадавших уточняется.

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24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Харьков война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
02.03.2022 в 09:56
Варвари... пару століть тому захопили Крим та вигнали його мешканців... Тепер що збираються повторити це з українцями? НЕ ВИЙДЕ! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! ху#лу ПІZДЕЦ!
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