Все отстроим. Рф нанесла новый удар по Харькову, пострадали здания МВД, СБУ и университета
Смерть врагам!
Харьков
Оккупант нанес удар по зданию областного управления Национальной полиции. Также российские ракеты попали в здание социологического факультета университета имени Каразина, которое находится через дорогу от строения МВД. Пострадало и строение СБУ, многочисленные жилые дома. Число пострадавших уточняется.
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24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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