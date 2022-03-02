Министр обороны Украины: Обстрелы школ и больниц – это трусливое поведение тех, у кого нет чести
Мы воюем с террористами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал изменение тактики врага, который после бравурных заявлений, что возьмет Украину за сутки, понес огромные потери и начал цинично обстреливать гражданские объекты.
"Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже. Об этом свидетельствуют неоднократные сдачи в плен групп российских солдат с офицерами. А также отказы продолжать наступление.
В России родственники пленных и погибших начинают выходить на акции протеста. Тотальное вранье русской пропаганды дает трещины.
Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов. Удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это трусливое поведение тех, у кого нет чести. Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго.
Враг подло обстрелял мирный Житомир. Это от испуга попытка отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС. Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится.
Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон.
Это излишнее подтверждение тому, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в уме у толики маньяков, которые пока держат власть в России.
А есть украинские граждане, говорящие на разных языках, ходят в разные церкви и молитвенные дома, вместе оказывают героическое сопротивление российским оккупантам.
И мы обязательно победим!"
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