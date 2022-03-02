70 добровольцев из Японии отправляются в Украину помогать нашим вооруженным силам
Респект!
Посольство Японії в Україні
Около 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи вооруженным силам нашей страны в войне против рф. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителей местных властей.
В состав добровольческой группы по состоянию на 1 марта вошло 70 мужчин, среди которых 50 ветеранов сил самообороны Японии и два — из Французского иностранного легиона.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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