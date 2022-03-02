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Министр обороны Украины сообщил о прибытии новых байракторов

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Хорошие новости для оккупантов

Министр обороны Украины сообщил о прибытии новых байракторов

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байракторы, прекрасно проявляющие себя в уничтожении врага.

"У меня был долгий разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа.

Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, к кому это считалось невозможным.

В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые байрактары. Будет больше стенгеров и джавелинов. Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны. Мы на передовой свободного мира.

Горжусь каждым, кто сегодня защищает свой дом от русского нашествия. Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь.

После победы мы почтим их память так, чтобы и через столетие украинцы чтили героев Гостомеля, Херсона, Чернигова, Сум, Счастья, Волновахи, Харькова, Мариуполя, Ахтырки и других городов, как мы чтим наших героических предков, начиная от летописных князей.

Слава Украины! Слава Героям Украины!", написал Резников на своей странице в Фейсбуке.

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В статье: война с Россией
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