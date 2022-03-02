ДТЭК Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией

Компания "ДТЭК" миллиардера и владельца "Шахтера" Рината Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией.

Электроэнергией будут обеспечены все медицинские учреждения, включая госпитали и реабилитационные центры, военные и силовые структуры, а также производители хлеба в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.