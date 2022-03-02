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ДТЭК Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Респект!

ДТЭК Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией

ДТЭК

Новина українською

Компания "ДТЭК" миллиардера и владельца "Шахтера" Рината Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией.

Электроэнергией будут обеспечены все медицинские учреждения, включая госпитали и реабилитационные центры, военные и силовые структуры, а также производители хлеба в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Ринат Ахметов война с Россией ДТЭК
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Источник:
Україна 24

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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
02.03.2022 в 11:23
А чому тiльки у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях? Сумщина, Херсонщина мають платити? Вони в вiйнi не приймають участь?
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 10:45
Благодетель хренов. Всё награбленное вернёшь.
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+5
-1

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