ДТЭК Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией
Респект!
ДТЭК
Компания "ДТЭК" миллиардера и владельца "Шахтера" Рината Ахметова обеспечит военных, медиков и производителей хлеба бесплатной электроэнергией.
Электроэнергией будут обеспечены все медицинские учреждения, включая госпитали и реабилитационные центры, военные и силовые структуры, а также производители хлеба в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- 93-я бригада оттесняет врага к границе с Россией
- Дуглас Коста вышел на поле после матча MLS с флагом Украины в руках
- Под Николаевом уничтожено около 800 единиц вражеской техники - Думская
- "Он зарабатывает на оружии, которым убивают украинцев". На Майорке украинец потопил 7-миллионную яхту российского олигарха
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании