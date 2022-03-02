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Приближаемся к 6 тысячам. Новые данные потерь российского врага

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Приближаемся к 6 тысячам. Новые данные потерь российского врага

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Украины опубликовало новые данные по потере российских войск по состоянию на утро второго марта.

Вооруженные силы Украины вместе с силами территориальной обороны уничтожили 5840 человек вражеской армии.

Кроме того, российская армия потеряла:

  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин – 862 ед,
  • артиллерийских систем – 85,
  • РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 40,
  • средства ПВО – 9,
  • самолетов – 30 ед,
  • вертолетов – 31 ед,
  • автомобильной техники - 355,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

В Минобороны напоминают, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее 93-й отдельная мобильная бригада "Холодный Яр" сообщила о том, что ее подразделения на отдельных участках оттесняют врага к границе.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Morphyk7 (Черновцы)
02.03.2022 в 11:24
Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.03.2022 в 11:30
Не думав , що колись радітиму людським жертвам ... Хоча хіба то люди - свинособаки !
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