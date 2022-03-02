Приближаемся к 6 тысячам. Новые данные потерь российского врага
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Украины опубликовало новые данные по потере российских войск по состоянию на утро второго марта.
Вооруженные силы Украины вместе с силами территориальной обороны уничтожили 5840 человек вражеской армии.
Кроме того, российская армия потеряла:
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин – 862 ед,
- артиллерийских систем – 85,
- РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 40,
- средства ПВО – 9,
- самолетов – 30 ед,
- вертолетов – 31 ед,
- автомобильной техники - 355,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
В Минобороны напоминают, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее 93-й отдельная мобильная бригада "Холодный Яр" сообщила о том, что ее подразделения на отдельных участках оттесняют врага к границе.
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Комментарии (2)
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Morphyk7 (Черновцы)
02.03.2022 в 11:24
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.03.2022 в 11:30
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