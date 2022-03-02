Приближаемся к 6 тысячам. Новые данные потерь российского врага

Министерство обороны Украины опубликовало новые данные по потере российских войск по состоянию на утро второго марта.

Вооруженные силы Украины вместе с силами территориальной обороны уничтожили 5840 человек вражеской армии.

Кроме того, российская армия потеряла:

танков – до 211,

боевых бронированных машин – 862 ед,

артиллерийских систем – 85,

РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 40,

средства ПВО – 9,

самолетов – 30 ед,

вертолетов – 31 ед,

автомобильной техники - 355,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

В Минобороны напоминают, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее 93-й отдельная мобильная бригада "Холодный Яр" сообщила о том, что ее подразделения на отдельных участках оттесняют врага к границе.