Премьер-министр Испании заявил, что страна предоставит ВСУ наступательное оружие

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил во время своего выступления в Конгрессе депутатов, что Испания направит оружие украинскому сопротивлению.

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До сих пор правительство отстаивало, чтобы поставки оружия осуществлялись через Европейский союз, но под давлением других европейских стран осуществлять поставки в одностороннем порядке изменило свою позицию.