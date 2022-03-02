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Премьер-министр Испании заявил, что страна предоставит ВСУ наступательное оружие

Общие новости
(2 голосов)

Признаемся, прилетело оттуда, откуда не ждали

Премьер-министр Испании заявил, что страна предоставит ВСУ наступательное оружие

Spain

Новина українською

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил во время своего выступления в Конгрессе депутатов, что Испания направит оружие украинскому сопротивлению.

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До сих пор правительство отстаивало, чтобы поставки оружия осуществлялись через Европейский союз, но под давлением других европейских стран осуществлять поставки в одностороннем порядке изменило свою позицию.

"Поскольку я вижу, что есть группы, которые ставят под сомнение приверженность правительства Испании, а для меня и для правительства очень важно единство, я объявляю, что Испания поставит наступательное оружие украинскому сопротивлению".

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В статье: Испания война с Россией
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Источник:
eldiario.es

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 11:14
Наступальна? Правильно, нам ще Кремль палити...
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