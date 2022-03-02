Премьер-министр Испании заявил, что страна предоставит ВСУ наступательное оружие
Признаемся, прилетело оттуда, откуда не ждали
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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил во время своего выступления в Конгрессе депутатов, что Испания направит оружие украинскому сопротивлению.
До сих пор правительство отстаивало, чтобы поставки оружия осуществлялись через Европейский союз, но под давлением других европейских стран осуществлять поставки в одностороннем порядке изменило свою позицию.
"Поскольку я вижу, что есть группы, которые ставят под сомнение приверженность правительства Испании, а для меня и для правительства очень важно единство, я объявляю, что Испания поставит наступательное оружие украинскому сопротивлению".
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