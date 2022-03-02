Враг перебросил Януковича в Минск, готовит его к спецоперации - источник
Они серьезно?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент-беглец Виктор Янукович, который в 2014-му году звал российские войска в Украину, прибыл в Минск. Кремль готовит его к спецоперации, сообщает Украинская Правда со ссылкой на украинскую разведку.
Отмечается, что по одному из сценариев он попытается объявить Януковича президентом Украины.
Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени украинскому народу.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал об информационно-психологической операции, которую готовит враг.
Западные СМИ неоднократно сообщали, что путин (Ху*ло – прим.) поставил цель уничтожить военно-политическую верхушку Украины, чтобы поставить собственных ставленников.
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