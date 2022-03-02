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  3. Враг перебросил Януковича в Минск, готовит его к спецоперации - источник
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Враг перебросил Януковича в Минск, готовит его к спецоперации - источник

Общие новости
(2 голосов)

Они серьезно?

Враг перебросил Януковича в Минск, готовит его к спецоперации - источник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент-беглец Виктор Янукович, который в 2014-му году звал российские войска в Украину, прибыл в Минск. Кремль готовит его к спецоперации, сообщает Украинская Правда со ссылкой на украинскую разведку.

Отмечается, что по одному из сценариев он попытается объявить Януковича президентом Украины.

Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени украинскому народу.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал об информационно-психологической операции, которую готовит враг.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что путин (Ху*ло – прим.) поставил цель уничтожить военно-политическую верхушку Украины, чтобы поставить собственных ставленников.

Читайте такжеAFP: Суд ООН начнет слушания относительно войны в Украине
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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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RicoRico (Кривой Рог)
02.03.2022 в 11:51
Возвращение пахана
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
02.03.2022 в 11:39
Наверно задобрить пытаются .мы вам яника а вы нас не колбасите сильно
Ответить
+1
0
can (Торонто, Львов)
02.03.2022 в 11:56
Ответить
0
0
Benzil (Львів)
02.03.2022 в 11:36
Певно хочуть з літака скинути
Ответить
+2
0
can (Торонто, Львов)
02.03.2022 в 12:01
Та ну, разве что на ПАРАШуте, мягко, что бы принимать легче было!
Ответить
0
0

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