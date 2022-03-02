Народный тренд. В Энергодаре люди перекрыли дорогу в город, в Конотопе мэр послал врага на**й

Российские войска двигаются в направлении Энергодара в Запорожской области, где расположена крупнейшая атомная электростанция в Европе. Впрочем, зайти в город им будет не просто, ведь тысячи мирных жителей перекрыли дорогу.

Также под риском оккупации оказался город Конотоп Сумской области. Как рассказал мэр Артем Семенихин, враг пытался «договориться» с городскими властями, в случае сопротивления угрожая начать обстрел города.

"Россияне приехали и сказали, чтобы я отдал город под их контроль. Я сказал: идите нахуй", - сообщил мэр города.

Вражеская техника, тем не менее, въехала в город, ее окружили горожане и кричат ​​«Ганьба». Жители города готовятся сразиться с оккупантами.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда мирные жители останавливают движение вражеских колонн. К примеру, в Бердянске местные жители вынудили оккупантов покинуть центр города.