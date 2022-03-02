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Помогли в 1710-м, в 2014-м – помогут и сейчас. Почти полтысячи шведов записались добровольцами в ВСУ

Общие новости
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(1 голосов)

Нам помогает весь мир

Помогли в 1710-м, в 2014-м – помогут и сейчас. Почти полтысячи шведов записались добровольцами в ВСУ

ukrgate

Новина українською

Около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию. Они будут помогать нашей армии как военнослужащие, об этом сообщает шведское издание Svenska Daglabed. Шведы заинтересованы в борьбе в составе украинской международной бригады. В четверг туда уже отправились первые шведские волонтеры.

"Они будут размещены в англоязычной группе и будут участвовать в защите", – сказал шведский координатор группы.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Украина Дания война с Россией
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Источник:
mil.in.ua

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Комментарии (3)
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can (Торонто, Львов)
02.03.2022 в 13:15
С нами не только викинги, еше и самураи! Да весь мир с нами!
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+1
0
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jeremi33-3 (Сумы)
02.03.2022 в 12:49
А чого прапор Данії?У Шведів жовто-блакитний
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+1
0
can (Торонто, Львов)
02.03.2022 в 12:37
Welcome Vikings!!!
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+1
0

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