Помогли в 1710-м, в 2014-м – помогут и сейчас. Почти полтысячи шведов записались добровольцами в ВСУ
Нам помогает весь мир
ukrgate
Около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию. Они будут помогать нашей армии как военнослужащие, об этом сообщает шведское издание Svenska Daglabed. Шведы заинтересованы в борьбе в составе украинской международной бригады. В четверг туда уже отправились первые шведские волонтеры.
"Они будут размещены в англоязычной группе и будут участвовать в защите", – сказал шведский координатор группы.
About 400 Swedes have so far signed up to be volunteers in the Ukrainian Army. Not bad for a small country only a few days after the call for military volunteers went out. The Foreign Legion in Ukraine could become forceful. https://t.co/phCviolE8A— Anders Östlund (@andersostlund) March 2, 2022
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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