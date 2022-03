Помогли в 1710-м, в 2014-м – помогут и сейчас. Почти полтысячи шведов записались добровольцами в ВСУ

Около 400 шведов записались добровольцами в украинскую армию. Они будут помогать нашей армии как военнослужащие, об этом сообщает шведское издание Svenska Daglabed. Шведы заинтересованы в борьбе в составе украинской международной бригады. В четверг туда уже отправились первые шведские волонтеры.

About 400 Swedes have so far signed up to be volunteers in the Ukrainian Army. Not bad for a small country only a few days after the call for military volunteers went out. The Foreign Legion in Ukraine could become forceful. https://t.co/phCviolE8A