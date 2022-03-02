Динамо Киев: Российские солдаты! Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!

Пресс-служба киевского "Динамо" выпустила очередной призыв к рф, чтобы оккупант прекратил войну.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й! Україна – країна вільних людей!"

Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют «бандеровцы» и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!



Україна – країна вільних людей! ???????? pic.twitter.com/Wyurhyw5AP — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.