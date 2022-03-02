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Динамо Киев: Российские солдаты! Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!

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(1 голосов)

Украинский гранд на связи

Динамо Киев: Российские солдаты! Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба киевского "Динамо" выпустила очередной призыв к рф, чтобы оккупант прекратил войну.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й! Україна – країна вільних людей!"

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией
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Комментарии (2)
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vismut (Запорожье)
02.03.2022 в 13:34
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Лекарь (село Дарница)
02.03.2022 в 13:11
А что говорит наш любимый Суркис, который Григорий? Может быть он пошел в тер.оборону? Может быть призвал к сопротивлению? Может быть вышел из жопзж? Может быть перечислил на оборону хоть пару гривен?
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