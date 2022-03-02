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Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?

Общие новости
(4 голосов)

Может потому, что такие они и есть?

Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины и игрок лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко обратился к футболистам сборной страны, которая вероломно напала на Украину.

"Буду говорить на русском, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я – Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%.

У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране. Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно.

Поэтому, ребята, вы имеете влияние на людей. Покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!".

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА исключили все российские команды их международных соревнований – футбол у страны-агрессора закончился. Добавим, что Андрей Ярмоленко в первые дни войны пожертвовал 3 млн гривен на нужды украинской армии.

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В статье: Андрей Ярмоленко война с Россией
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Комментарии (3)
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sergkir
02.03.2022 в 13:57
Раньше надо было ныть!
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
02.03.2022 в 13:16
Молодец а я и не знал , что он с питера . И какая разница между ним и другим алкашом из питера. Это я про саленко
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
02.03.2022 в 13:09
Да там 99% кастраты безяичные. Откуда у них мужские яйца?
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+4
-1

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