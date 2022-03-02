Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?

Капитан сборной Украины и игрок лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко обратился к футболистам сборной страны, которая вероломно напала на Украину.

"Буду говорить на русском, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я – Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере. Но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%.

У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, наших жен, матерей, детей. Но вы ничего не говорите, не комментируете.

Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно в нашей стране. Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно.

Поэтому, ребята, вы имеете влияние на людей. Покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!".

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА исключили все российские команды их международных соревнований – футбол у страны-агрессора закончился. Добавим, что Андрей Ярмоленко в первые дни войны пожертвовал 3 млн гривен на нужды украинской армии.