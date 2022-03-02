Второй раунд переговоров Украины с россией состоится сегодня вечером
Об этом сообщили из Офиса президента
ОП
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил на своем брифинге, что второй раунд переговоров между представителями Украины и рф состоится 2 марта, сегодня вечером.
Добавим, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов со стороны страны-агрессора. Состав делегаций – тот же.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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