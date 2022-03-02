Бессмысленное варварство продолжается. Оккупант ударил ракетой по центру Харькова
Изверги
фото из открытых источников
Харьков продолжает находиться под обстрелами тяжелой артиллерии российского оккупанта. Но держится. Как отметил советник ОП Украины Алексей Арестович, Харьков сейчас – как Сталинград во времена Второй мировой. Но враг продолжает бить ракетами.
Как передают источники, крылатой ракетой оккупант попал в здание "Палаца Труда". Но целился оккупант в здание горсовета, которому триста лет.
Внимание! На видео – ненормативная лексика.
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