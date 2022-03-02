Бессмысленное варварство продолжается. Оккупант ударил ракетой по центру Харькова

Харьков продолжает находиться под обстрелами тяжелой артиллерии российского оккупанта. Но держится. Как отметил советник ОП Украины Алексей Арестович, Харьков сейчас – как Сталинград во времена Второй мировой. Но враг продолжает бить ракетами.

Как передают источники, крылатой ракетой оккупант попал в здание "Палаца Труда". Но целился оккупант в здание горсовета, которому триста лет.

Внимание! На видео – ненормативная лексика.