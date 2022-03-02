Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина

Александр Усик, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по нескольким категориям, продолжает защиту своей страны от оккупанта. В начале войны Усик записался в ТерОборону, но в то же время боксер продолжает информационную войну с зазомбированными кремлевской пропагандой россиянами.

Усик в своем Инстаграме выставил фото разбитых украинских гражданских объектов и написал: "Освободители освободили людей… навсегда. Жилой район, город Ирпень. Украина вам не рада. Русский военный корабль, иди домой". "Русские войска, вы еще не поняли, что народ Украины вам не рад".

Усик тегнул в сообщении русских молчаливых участников военных преступлений путинского режима: Газманова, Басту, Яну Рудковскую.