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Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина

Общие новости
(1 голосов)

Но там железный занавес, достучаться нереально

Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина

UA-Футбол
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Александр Усик, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по нескольким категориям, продолжает защиту своей страны от оккупанта. В начале войны Усик записался в ТерОборону, но в то же время боксер продолжает информационную войну с зазомбированными кремлевской пропагандой россиянами.

Усик в своем Инстаграме выставил фото разбитых украинских гражданских объектов и написал: "Освободители освободили людей… навсегда. Жилой район, город Ирпень. Украина вам не рада. Русский военный корабль, иди домой".

"Русские войска, вы еще не поняли, что народ Украины вам не рад".

Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина - изображение 1

Усик и в ТерОбороне, и в информационных войсках. Боксер обратился к Газманову и другим пособникам путина - изображение 2

Усик тегнул в сообщении русских молчаливых участников военных преступлений путинского режима: Газманова, Басту, Яну Рудковскую.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
02.03.2022 в 14:18
Ну почему им всем надо было , что б на нас напали , что бы прозреть .
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