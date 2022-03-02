Арестович прокомментировал информацию об участии Беларуси в войне рф с Украиной
Алексей информативно обо всем рассказал
ОП
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил на своем брифинге, что Беларусь официально не вступила в войну рф с Украиной.
Пока нет данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 14:26
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