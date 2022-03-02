УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арестович прокомментировал информацию об участии Беларуси в войне рф с Украиной
В тренде

Арестович прокомментировал информацию об участии Беларуси в войне рф с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Алексей информативно обо всем рассказал

Арестович прокомментировал информацию об участии Беларуси в войне рф с Украиной

ОП

Новина українською

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил на своем брифинге, что Беларусь официально не вступила в войну рф с Украиной.

Пока нет данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Читайте такжеАрестович: рф отправляет в бой курсантов своих военных училищ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Арестович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 14:26
А что тут комментировать? Статью 39 Устава ООН и толкования к ней любой может прочитать. Агрессор.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...