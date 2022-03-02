ЕС запретил поставлять евро на территорию россии
Продолжение следует
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Санкционные тиски все больше зажимают страну-агрессора россию. Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в россию или любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган в россии, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в россии.
Также Евросоюз сегодня, 02.03.2022, окончательно отключил часть российских банков от системы SWIFT. В частности, без связи с внешним миром остались банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.
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