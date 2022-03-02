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ЕС запретил поставлять евро на территорию россии

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Продолжение следует

ЕС запретил поставлять евро на территорию россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Санкционные тиски все больше зажимают страну-агрессора россию. Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в россию или любое физическое или юридическое лицо, юридическое лицо или орган в россии, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в россии.

Также Евросоюз сегодня, 02.03.2022, окончательно отключил часть российских банков от системы SWIFT. В частности, без связи с внешним миром остались банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Party555 (Днепр)
02.03.2022 в 14:59
Вы идиоты ? Причем здесь купюра в один евро? Запретили отгрузку наличного евро в лаптестан
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