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ВИДЕО, как враг разбомбил с самолетов жилые дома в Ирпене

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Похоже на агонию

ВИДЕО, как враг разбомбил с самолетов жилые дома в Ирпене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Российский оккупант продолжает через свои пропагандистские рупоры промывать мозги своим послушным жителям, отмечая, что спецоперация в Украине нацелена сугубо на военные объекты инфраструктуры. Но факты говорят о другом. Последний ощутимый удар оккупанта по гражданским объектам произошел в городе Ирпень, где нет стратегически важных военных объектов.

На этот варварский акт, кстати, среагировал Александр Усик, выставив в своем Инстаграме фотографию разрушенного дома в Ирпене на фоне обращения к молчаливым участникам путинской агрессии из российскошл шоубизнеса.

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В статье: война с Россией
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