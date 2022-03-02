ВИДЕО, как враг разбомбил с самолетов жилые дома в Ирпене
Похоже на агонию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российский оккупант продолжает через свои пропагандистские рупоры промывать мозги своим послушным жителям, отмечая, что спецоперация в Украине нацелена сугубо на военные объекты инфраструктуры. Но факты говорят о другом. Последний ощутимый удар оккупанта по гражданским объектам произошел в городе Ирпень, где нет стратегически важных военных объектов.
На этот варварский акт, кстати, среагировал Александр Усик, выставив в своем Инстаграме фотографию разрушенного дома в Ирпене на фоне обращения к молчаливым участникам путинской агрессии из российскошл шоубизнеса.
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