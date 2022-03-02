Школа и детский сад. Оккупант бомбит украинских детей. ФОТО
Но это даже не война, а террористические акты
фото из открытых источников
Недаром украинские военные, члены территориальной обороны и даже гражданские защитники говорят о подлости и трусости российской так называемой армии. Не достигнув стратегических успехов в наступлении и захвате городов, оккупант прибег к тактике хаотического обстрела гражданских объектов. Стреляют даже по детям.
В Северодонецке (Луганская область) был обстрелян и разрушен детский сад. По оперативным данным, в подвальном помещении здания находятся десять человек (восемь детей), проводятся мероприятия по их эвакуации.
В Харькове разбомбили семнадцатую школу. Поистине, самая "сильная армия мира".
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