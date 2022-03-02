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Школа и детский сад. Оккупант бомбит украинских детей. ФОТО

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(1 голосов)

Но это даже не война, а террористические акты

Школа и детский сад. Оккупант бомбит украинских детей. ФОТО

фото из открытых источников

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Недаром украинские военные, члены территориальной обороны и даже гражданские защитники говорят о подлости и трусости российской так называемой армии. Не достигнув стратегических успехов в наступлении и захвате городов, оккупант прибег к тактике хаотического обстрела гражданских объектов. Стреляют даже по детям.

В Северодонецке (Луганская область) был обстрелян и разрушен детский сад. По оперативным данным, в подвальном помещении здания находятся десять человек (восемь детей), проводятся мероприятия по их эвакуации.

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В Харькове разбомбили семнадцатую школу. Поистине, самая "сильная армия мира".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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jeremi33-3 (Сумы)
02.03.2022 в 15:39
Фашисти 21 століття!!!Гадаю мінімум 100 років ще національність "русский" буде викликати ненависть та огиду, більше, ніж сам фашизм.
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Extrim4ik (Extreme)
02.03.2022 в 15:07
Угу, и потом российский правитель скажет, что отдавал таких приказов...Брехло
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