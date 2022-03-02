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С начала войны погибли более 2000 мирных жителей, 800 тысяч покинули Украину

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Враг за это ответит

С начала войны погибли более 2000 мирных жителей, 800 тысяч покинули Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала полномасштабного вторжения российских войск и агрессии с территории Беларуси в Украине погибли уже более 2000 мирных граждан, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников", говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что сейчас основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.

Им удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов. К сожалению, при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

Спасатели указывают, что в это сложное время для Украины руку помощи подала Польша. На сегодняшний день завершается процесс передачи для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники.

В то же время ООН сообщает, что территорию Украины из-за нападения России покинули уже 836 тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
02.03.2022 в 15:55
русский мир во всей красе. Этим свино-собакам нет прощения. Эта нация будет проклята. Я желаю что бы каждый россиянин почувствовал боль нашей страны.
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