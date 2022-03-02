Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов

В Украину прибыла очередная партия вооружения из Дании. Страна передала 2700 противотанковых гранатометов M72 LAW.

Как сообщает минобороны Дании, грузовые самолеты С-130 Hercules уже вернулись на свою базу.

Также Дания предоставила Украине передвижной госпиталь.

Грузы были доставлены на координационный склад в Польше, после чего их получит украинская армия.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байрактары.