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Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов

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Европа сдерживает обещания

Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов

Пересувний госпіталь від Данії

Новина українською

В Украину прибыла очередная партия вооружения из Дании. Страна передала 2700 противотанковых гранатометов M72 LAW.

Как сообщает минобороны Дании, грузовые самолеты С-130 Hercules уже вернулись на свою базу.

Также Дания предоставила Украине передвижной госпиталь.

Грузы были доставлены на координационный склад в Польше, после чего их получит украинская армия.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байрактары.

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В статье: война с Россией
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