Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов
Европа сдерживает обещания
Пересувний госпіталь від Данії
В Украину прибыла очередная партия вооружения из Дании. Страна передала 2700 противотанковых гранатометов M72 LAW.
Как сообщает минобороны Дании, грузовые самолеты С-130 Hercules уже вернулись на свою базу.
Также Дания предоставила Украине передвижной госпиталь.
Грузы были доставлены на координационный склад в Польше, после чего их получит украинская армия.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байрактары.
Tirsdag aften landede det danske Hercules-fly igen sikkert på dansk grund, efter den sidste sending panserværnsvåben til Ukraine var blevet afleveret. Tak for indsatsen! #dkforsvar #dkpol pic.twitter.com/nZa4OeNgrV— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) March 1, 2022
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