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В автозаки даже детей. Россия упаковывает за решетку своих малолетних граждан за плакаты против войны

Общие новости
(1 голосов)

Цинизм и абсурд уже перешли все границы

В автозаки даже детей. Россия упаковывает за решетку своих малолетних граждан за плакаты против войны

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Россия так боится огласки о войне в Украине, что пакует за решетку даже детей. На своей странице в фейсбуке антрополог Александра Архипова сообщила, что вчера, 01.03.2022, в Москве милицией были задержаны две женщины с пятью детьми (от пяти до одиннадцати лет), которые пришли к украинскому посольству с целью возложить цветы. Дети нарисовали плакаты против войны, но их всех быстро "упаковали" в автозаки.

После этого задержанные были доставлены в ОВД "Пресненское", остались там на ночь. Матерям в жесткой форме угрожали лишить их попечительских прав.

В сети также есть видео, как решеткой разграничены женщина с детьми. У малышей – истерика. Это современная россия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
02.03.2022 в 15:42
Очередные противоправные действия со стороны российского правительства. Это уж явно правительство заставило так действовать российскую милицию...Дети за решеткой - жесть какая-то.....
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jeremi33-3 (Сумы)
02.03.2022 в 15:37
Мені просто цікаво, що за нелюди (чи бовдури чи тупі люди) працюють в міліції? Вони готові виконувати будь який наказ, бо такі "правильні менти" чи бояться?
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Черноморчик (Одесса )
02.03.2022 в 15:24
Это просто звиздос
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