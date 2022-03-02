В автозаки даже детей. Россия упаковывает за решетку своих малолетних граждан за плакаты против войны
Цинизм и абсурд уже перешли все границы
фото - фейсбук
Россия так боится огласки о войне в Украине, что пакует за решетку даже детей. На своей странице в фейсбуке антрополог Александра Архипова сообщила, что вчера, 01.03.2022, в Москве милицией были задержаны две женщины с пятью детьми (от пяти до одиннадцати лет), которые пришли к украинскому посольству с целью возложить цветы. Дети нарисовали плакаты против войны, но их всех быстро "упаковали" в автозаки.
После этого задержанные были доставлены в ОВД "Пресненское", остались там на ночь. Матерям в жесткой форме угрожали лишить их попечительских прав.
В сети также есть видео, как решеткой разграничены женщина с детьми. У малышей – истерика. Это современная россия.
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