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Подоляк: На россии собираются ввести военное положение

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Вместо парадов победы

Подоляк: На россии собираются ввести военное положение

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что 4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание.

"На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить…".

Напомним, что 24 февраля путин (Ху*ло – прим.) начал нападение на Украину, рассчитывая достичь своих целей через несколько дней. По состоянию на второе марта враг потерял наступательный потенциал и терпит сокрушительные потери. ВСУ уничтожили около 6000 оккупантов, сотни единиц боевой техники. Весь цивилизованный мир ввел разрушительные санкции против агрессора, что чревато коллапсом российской экономики.

Подоляк: На россии собираются ввести военное положение - изображение 1
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В статье: война с Россией
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