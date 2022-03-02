Подоляк: На россии собираются ввести военное положение
Вместо парадов победы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что 4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание.
"На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить…".
Напомним, что 24 февраля путин (Ху*ло – прим.) начал нападение на Украину, рассчитывая достичь своих целей через несколько дней. По состоянию на второе марта враг потерял наступательный потенциал и терпит сокрушительные потери. ВСУ уничтожили около 6000 оккупантов, сотни единиц боевой техники. Весь цивилизованный мир ввел разрушительные санкции против агрессора, что чревато коллапсом российской экономики.
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