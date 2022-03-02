Украинские священники московского патриархата призывают Онуфрия разорвать отношения с россией

Россия, кроме навязывания украинцам своего языка, культуры, мировоззрения, а теперь и силы, долгие годы работала и на религиозном фронте, который по всем земным и не только законам должен быть отстранен от политики. В Украине мощной структурой стала православная церковь московского патриархата под наставничеством Онуфрия.

Глава УПЦ МП сразу же осудил вторжение россии на украинскую территорию и террор, совершенный на нашей земле солдатами армии оккупантов. А теперь священники УПЦ МП призывают Онуфрия разорвать отношения с москвой и отказываются поминать во время своих богослужений главного патриарха русской церкви Кирилла.

Кирилл не назвал вещи своими именами и не осудил убийство русскими простых украинцев.