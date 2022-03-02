Участник двух Олимпиад от Беларуси едет воевать за Украину
Есть еще в Беларуси те, кто умеет думать
Бывший белорусский гребец Павел Шурмей сообщил, что едет помогать украинскому народу «в борьбе с российско-фашистской агрессией».
"Нас белорусов, которые будут воевать на стороне Украины, очень много. И эта война придет на ваших плечах в Россию. И если лукашенко решит официально втянуть в войну Беларусь, точно так же придет в Беларусь. Слава Украине! Живе Беларусь!", - говорит Шурмей на видео.
Отметим, что Павел Шурмей принимал участие в соревнованиях парных четверок на Олимпиадах 2004 и 2008 годов. В Афинах белорусская команда заняла шестое место, в Пекине была 11-я.
Напомним, что именно белорусы сформировали первую иностранную роту, которая будет воевать на стороне Украины.
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