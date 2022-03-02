Ракицкий рассторг контракт с Зенитом 

Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий покидает российкий клуб "Зенит".

Как информирует пресс-служба "Зенита", контракт Ракицкого с клубом был рассторгнут по его просьбе в связи с тяжелой семейной ситуацией.

В четверг, в день преступного вторжения России в Украину, Ракицкий написал в своем инстаграме: ""Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!", позже он распостранил среди своих подписчиков видео украинского певца Монатика о войне.

Ракицкий стал игроком "Зенита" в январе 2019 года после трансфера из "Шахтера" за десять миллионов евро.