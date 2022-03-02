Ракицкий рассторг контракт с Зенитом
Экс-игрок Шахтера покидает российский клуб
instagram.com/rakitskyy_official
Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий покидает российкий клуб "Зенит".
Как информирует пресс-служба "Зенита", контракт Ракицкого с клубом был рассторгнут по его просьбе в связи с тяжелой семейной ситуацией.
В четверг, в день преступного вторжения России в Украину, Ракицкий
Ракицкий стал игроком "Зенита" в январе 2019 года после трансфера из "Шахтера" за десять миллионов евро.
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