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Ракицкий рассторг контракт с Зенитом 

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(1 голосов)

Экс-игрок Шахтера покидает российский клуб 

Ракицкий рассторг контракт с Зенитом 

instagram.com/rakitskyy_official

UA-Футбол
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Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий покидает российкий клуб "Зенит".

Как информирует пресс-служба "Зенита", контракт Ракицкого с клубом был рассторгнут по его просьбе в связи с тяжелой семейной ситуацией.

В четверг, в день преступного вторжения России в Украину, Ракицкий написал в своем инстаграме: ""Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!", позже он распостранил среди своих подписчиков видео украинского певца Монатика о войне.

Ракицкий стал игроком "Зенита" в январе 2019 года после трансфера из "Шахтера" за десять миллионов евро.

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В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) война с Россией
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Комментарии (8)
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Serg02 (Одесса)
02.03.2022 в 17:52
Молодец. Хватит гнать на человека.
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0
0
Ураган (Запорожье)
02.03.2022 в 17:46
Крысы начали бежать. Побегут и заробитчане. Потом будут говорить, как они защищали Украину.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.03.2022 в 17:18
На 8й день войны??? Пиндец, какой патриот! Может просто сказали, что не готовы зарплату платить и "патриот" решил бежать ?!
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+4
0
Fancules (Дрогобич)
02.03.2022 в 16:52
Ну от цікаво, куди він тепер піде, думає що його в Україні чекають?
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+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
02.03.2022 в 16:58
Ну чекають не чекають, але якщо він приїде і стане в тероборону наприклад, відношення до нього трохи зміниться.
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+5
-1
Vantala (Kharkiv)
02.03.2022 в 17:29
а ти такого візьмеш до себе в пару тобі спину прикривати в бою?
+2
0
bateman
02.03.2022 в 16:38
В тероборону теперь?
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 16:36
Украине до фонаря что там расторг этот гоблин.
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+3
-3

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