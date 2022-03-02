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Алиев: Я в Киеве. Буду защищать свою страну, где родились мои детки

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Также футболист обратился к ватной массе за поребриком

Алиев: Я в Киеве. Буду защищать свою страну, где родились мои детки

Фото: instagram.com/aliev_sasha8

UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев на своей странице в инстаграм заверил, что продолжает оставаться в Украине и будет защищать свою страну.

"Как я и говорил, я здесь, в Киеве остался, останусь и буду здесь. Буду защищать свою страну, там, где родились мои детки. Я призываю всех просто к миру. Ребята, украинцы, держитесь. Мы сила, мы молодцы, мы это всё выдержим. Что в моих силах, я всё буду делать, чтобы в этой стране оставался только мир".

Кроме того, Алиев обратился к россиянам: футболист попросил российских солдат разворачиваться и ехать обратно. Также он призвал не верить ничему, что им говорят о войне в Украине.

"Я обращаюсь к россиянам. Я знаю, что у меня очень много аудитории из россии. Ребят, услышьте, пожалуйста, меня: не едьте сюда, на войну. Разворачивайтесь и едьте обратно. Здесь нет ни фашистов, ни нацистов. Давайте не будем делать так, чтобы плакали наши матери, отцы, сёстры, братья и тем более переживали за нас наши детки. Давайте будем жить просто мирно.

Я хочу, чтобы меня услышали футболисты, которых очень много в россии. Не верьте этому ничему. То, что у вас показывают в россии, это полный бред. Мы мирные жители, и здесь их очень много гибнет", - призывает футболист.

Напомним, что Александр Алиев родился в российском Хабаровске, но в 14 лет переехал в Украину. В составе национальной сборной Украины на его счету 28 матчей и 6 голов.

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В статье: Александр Алиев война с Россией
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