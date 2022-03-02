Стоимость российских компаний на Лондонской бирже упала на 570 млрд долларов
И это только начало
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За последние 2 недели стоимость акций крупнейших российских компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже, упала на 98%. Капитализация компаний снизилась суммарно на 570 млрд долларов, сообщает Украинская Правда со ссылкой на Bloomberg.
Так, индекс Dow Jones Russia GDR, в который входят ценные бумаги 23 крупных российских компаний, упал на 98% за последние 2 недели. Суммарная стоимость таких компаний как "Газпром", "Сбербанк" и "Роснефть" упала на 572 млрд долларов.
В частности, акции "Газпрома" сократились на 98%, металлургической компании "Северсталь" - на почти 100%, акции "Роснефти" - на 65%, а "Лукойла" - на 98%.
Торги на российских фондовых биржах пока не проходят вообще. Их приостановил российский центробанк.
Напомним, что 24 февраля путин (Ху*ло – прим.) начал нападение на Украину, рассчитывая достичь своих целей через несколько дней. По состоянию на второе марта враг потерял наступательный потенциал и терпит сокрушительные потери. ВСУ уничтожили около 6000 оккупантов, сотни единиц боевой техники. Весь цивилизованный мир ввел разрушительные санкции против агрессора, что чревато коллапсом российской экономики.
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