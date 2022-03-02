"Не верьте, что они приехали на учения". На рф утвердили план нападения на украинские земли еще в январе

Операция объединенных сил сообщает, что благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты в панике, убегая, оставили тайные документы. В распоряжении украинской армии оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота рф.

Среди документов есть рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.

Планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января нынешнего года, а сама операция по захвату Украины должна была пройти 15 суток: с 20 февраля по 6 марта.

Конечная цель конкретно этого подразделения, оставившего документы, была блокировка и взятие под контроль Мелитополя.