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"Не верьте, что они приехали на учения". На рф утвердили план нападения на украинские земли еще в январе

Общие новости
(2 голосов)

Враг убегает, оставляя важные документы

"Не верьте, что они приехали на учения". На рф утвердили план нападения на украинские земли еще в январе

Фото: facebook.com/pressjfo.news

UA-Футбол
Новина українською

Операция объединенных сил сообщает, что благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты в панике, убегая, оставили тайные документы. В распоряжении украинской армии оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота рф.

Среди документов есть рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.

Планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января нынешнего года, а сама операция по захвату Украины должна была пройти 15 суток: с 20 февраля по 6 марта.

Конечная цель конкретно этого подразделения, оставившего документы, была блокировка и взятие под контроль Мелитополя.

"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", - отмечают в ООС.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Степан Срака
02.03.2022 в 18:06
Болото йобане...
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