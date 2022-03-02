"Не верьте, что они приехали на учения". На рф утвердили план нападения на украинские земли еще в январе
Враг убегает, оставляя важные документы
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Операция объединенных сил сообщает, что благодаря успешным действиям одного из подразделений ВСУ российские оккупанты в панике, убегая, оставили тайные документы. В распоряжении украинской армии оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота рф.
Среди документов есть рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.
Планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января нынешнего года, а сама операция по захвату Украины должна была пройти 15 суток: с 20 февраля по 6 марта.
Конечная цель конкретно этого подразделения, оставившего документы, была блокировка и взятие под контроль Мелитополя.
"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учения и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое – для наших защитников, а второе – для Гааги", - отмечают в ООС.
Популярное сейчас
- Участник двух Олимпиад от Беларуси едет воевать за Украину
- Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?
- Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее
- Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене