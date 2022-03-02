Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что в Украину во вторник вечером была направлена новая партия противотанковых ракет. Всего их прибыло в Украину 2700. Кроме того, украинским военным был передан мобильный госпиталь.

В мобильном госпитале можно принимать до 30 пациентов за раз, а за день она может обслужить сотни нуждающихся.

Бодсков не исключил, что это будет не последняя помощь Украине в войне против страны-оккупанта, однако какие-то подробности не раскрыл. Также чиновник сказал, что всё будет зависеть от ситуации.

"Это то, в чём Украина нуждалась прямо сейчас. Мобильный госпиталь и оружие могут использоваться в незамедлительно", - сказал Бодсков.

Министр обороны Дании поблагодарил всех, кто принял участие в операции по доставке оружия в Украине: "Дания вами гордится!".

Грузы были доставлены на координационный склад в Польше, после чего их получит украинская армия.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байрактары.