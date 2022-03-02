УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов
В тренде

Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Спасибо!

Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов

Фото: twitter.com/BRSdk / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что в Украину во вторник вечером была направлена новая партия противотанковых ракет. Всего их прибыло в Украину 2700. Кроме того, украинским военным был передан мобильный госпиталь.

В мобильном госпитале можно принимать до 30 пациентов за раз, а за день она может обслужить сотни нуждающихся.

Бодсков не исключил, что это будет не последняя помощь Украине в войне против страны-оккупанта, однако какие-то подробности не раскрыл. Также чиновник сказал, что всё будет зависеть от ситуации.

"Это то, в чём Украина нуждалась прямо сейчас. Мобильный госпиталь и оружие могут использоваться в незамедлительно", - сказал Бодсков.

Министр обороны Дании поблагодарил всех, кто принял участие в операции по доставке оружия в Украине: "Дания вами гордится!".

Грузы были доставлены на координационный склад в Польше, после чего их получит украинская армия.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байрактары.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 18:55
Не викладайте ви то відео, барани!!! Як діти...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...