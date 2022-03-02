Дания доставила в Украину большое количество противотанковых гранатометов
Спасибо!
Фото: twitter.com/BRSdk / Автор неизвестен
Министр обороны Дании Мортен Бодсков сообщил, что в Украину во вторник вечером была направлена новая партия противотанковых ракет. Всего их прибыло в Украину 2700. Кроме того, украинским военным был передан мобильный госпиталь.
В мобильном госпитале можно принимать до 30 пациентов за раз, а за день она может обслужить сотни нуждающихся.
Бодсков не исключил, что это будет не последняя помощь Украине в войне против страны-оккупанта, однако какие-то подробности не раскрыл. Также чиновник сказал, что всё будет зависеть от ситуации.
"Это то, в чём Украина нуждалась прямо сейчас. Мобильный госпиталь и оружие могут использоваться в незамедлительно", - сказал Бодсков.
Министр обороны Дании поблагодарил всех, кто принял участие в операции по доставке оружия в Украине: "Дания вами гордится!".
Грузы были доставлены на координационный склад в Польше, после чего их получит украинская армия.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили новые байрактары.
Panserværnsvåben leveret ????????????????????— Morten Bødskov (@mfMorten) March 2, 2022
Tusind tak til Forsvarets gode folk, som dag og nat kæmpede for at få sendingerne leveret. Imponerede arbejde ???? Her lidt mere om indsatsen ???? #dkpol #ukraine #dkforsvar @forsvaretdk @Forsvarsmin pic.twitter.com/8bjFUIErC0
Популярное сейчас
- Участник двух Олимпиад от Беларуси едет воевать за Украину
- 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину помогать нашим вооруженным силам
- Свитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене