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Украинские военные освободили Макаров - ВСУ

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(2 голосов)

Так держать!

Украинские военные освободили Макаров - ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские военные взяли под контроль Макаров Киевской области. Об этом на своей в фейсбук пишет Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

"14-я отдельная механизированная бригада Романа Великого и 90 отдельная десантно-штурмовая бригада освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", - написал Залужный на своей странице.

Напомним, что это уже не первый населённый пункт, который Украина взяла под контроль после начала открытых военных действий. Вчера украинские войска вошли в Горловку, с 2014 года находившаяся под контролем марионеточного правительства "днр".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
02.03.2022 в 19:20
Все добре, так тримати! Все буде Україна!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 18:53
Молодці хлопці. Слава нашим воїнам!
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+2
0

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