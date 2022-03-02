Украинские военные освободили Макаров - ВСУ

Украинские военные взяли под контроль Макаров Киевской области. Об этом на своей в фейсбук пишет Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

"14-я отдельная механизированная бригада Романа Великого и 90 отдельная десантно-штурмовая бригада освободили Макаров Киевской области и закрепились там!", - написал Залужный на своей странице.

Напомним, что это уже не первый населённый пункт, который Украина взяла под контроль после начала открытых военных действий. Вчера украинские войска вошли в Горловку, с 2014 года находившаяся под контролем марионеточного правительства "днр".