"Сюда не езжайте. Народ Украины хороший", - пленный российский офицер

Служба безопасности Украины показала допрос еще одного пленного российского офицера. Соответствующее видео пресс-служба СБУ выложила на своей странице в телеграмм.

В видео пленник рассказал, как попал на территорию Украины. Кроме того, он ответил, что думает об украинском народе: "Хорошая страна. Нормально приняли, получил ранение, оказали первую помощь, накормили, напоили, дали, где спать, не бьют, не оскорбляют. Не нужно воевать с Украиной . Сюда не езжайте. Народ Украины хороший. Хочу вернуться [домой]", - сказал неназванный штабной офицер.

Также в СБУ задаются вопросом, зачем российские офицеры едут на войну в Украину.