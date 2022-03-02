"Сюда не езжайте. Народ Украины хороший", - пленный российский офицер
Вате пора уже услышать
Служба безопасности Украины показала допрос еще одного пленного российского офицера. Соответствующее видео пресс-служба СБУ выложила на своей странице в телеграмм.
В видео пленник рассказал, как попал на территорию Украины. Кроме того, он ответил, что думает об украинском народе: "Хорошая страна. Нормально приняли, получил ранение, оказали первую помощь, накормили, напоили, дали, где спать, не бьют, не оскорбляют. Не нужно воевать с Украиной . Сюда не езжайте. Народ Украины хороший. Хочу вернуться [домой]", - сказал неназванный штабной офицер.
Также в СБУ задаются вопросом, зачем российские офицеры едут на войну в Украину.
"Знаете, сколько получают российские офицеры за войну в Украине? 60 тыс. рублей или $550 в месяц! Именно в такую сумму оценивает армия РФ жизнь своих захватчиков, а потом еще и бросает их на произвол судьбы. СБУ публикует очередное видео с пленным оккупантом, признающимся, что оказался на войне, чтобы заработать денег. оказавшийся на войне, чтобы заработать денег. Его мотивация - не победа, а "прокорм" своей семьи. И зря, что для этого нужно убивать мирных украинцев. СБУ обращается ко всем российским захватчикам: в Украине вы не заработаете ничего, кроме порции свинца в собственное тело! Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!".
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