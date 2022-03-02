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100 тысяч гривен, 10 тысяч долларов. 82-летний житель Буковины перечислил ВСУ все свои сбережения

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Слава Україні!

100 тысяч гривен, 10 тысяч долларов. 82-летний житель Буковины перечислил ВСУ все свои сбережения

Наталя Цимбалюк Facebook

Новина українською

82-летний житель города Новоднестровск Черновицкой области перечислил Вооруженным силам Украины 10 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. Это были все сбережения, которые мужчина собирал в течение своей жизни. Об этом в Facebook сообщила мэр города Наталья Цымбалюк.

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"Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы… потому что в их жизни это вторая кровавая война. Шевчук Николай Григорьевич, житель города Новоднестровск, всегда неравнодушен к судьбе страны и судьбе нашей общины".

"Он перечислил в поддержку украинской армии 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Украина всегда будет победителем, потому что здесь живут лучшие люди в мире! Слава ВСУ!"

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В статье: война с Россией
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