100 тысяч гривен, 10 тысяч долларов. 82-летний житель Буковины перечислил ВСУ все свои сбережения
Слава Україні!
Наталя Цимбалюк Facebook
82-летний житель города Новоднестровск Черновицкой области перечислил Вооруженным силам Украины 10 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. Это были все сбережения, которые мужчина собирал в течение своей жизни. Об этом в Facebook сообщила мэр города Наталья Цымбалюк.
"Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы… потому что в их жизни это вторая кровавая война. Шевчук Николай Григорьевич, житель города Новоднестровск, всегда неравнодушен к судьбе страны и судьбе нашей общины".
"Он перечислил в поддержку украинской армии 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Украина всегда будет победителем, потому что здесь живут лучшие люди в мире! Слава ВСУ!"
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