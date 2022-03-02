"Русский корабль, иди нах*й!" Сенатор США процитировал общеизвестную фразу
Эту фразу знают все
Фото: hitechglitz.com
Член Сената США Бен Сасс процитировал общеизвестную фразу, ставшую символом украинского сопротивления.
Напомним, что ранее он выступал за увеличение поставок оружия в Украину.
Рашн воршип, иди нах*й!, — сенатор США Бен Сасс.
"Russian warship, idi nahui!" ????????— Віка ???????? русскій карабль – на хуй (@saysvickie) March 2, 2022
U.S. Senator for Nebraska, Ben Sasse.#StopPutin #StopWarInUkraine #UkraineWar pic.twitter.com/dLZq5Ss6Ox
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