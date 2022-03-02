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"Русский корабль, иди нах*й!" Сенатор США процитировал общеизвестную фразу

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Эту фразу знают все

"Русский корабль, иди нах*й!" Сенатор США процитировал общеизвестную фразу

Фото: hitechglitz.com

Новина українською

Член Сената США Бен Сасс процитировал общеизвестную фразу, ставшую символом украинского сопротивления.

Напомним, что ранее он выступал за увеличение поставок оружия в Украину.

Рашн воршип, иди нах*й!, — сенатор США Бен Сасс.

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В статье: война с Россией Бен Сасс
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