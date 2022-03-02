Немытая признала гибель полтысячи своих военных
Возможно, считают только тех, кого удалось забрать из Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны немытой федерации признало гибель около полутысячи русских военных.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны рф, в "специальной операции" (на рф нельзя называть войну в Украине "войной", за это СМИ в стране блокируются) 498 российских военных получили почетное звание "Груз 200". Кроме того, 1597 россиян получили ранения.
Отметим также, что Минобороны рф не признает жертв среди мирного населения Украины, а всех погибших украинцев называет "нацистами".
Отметим, что советник офиса Президента Украины Алексей Арестович отмечает, что ежесуточно идут в ад в среднем 1500 российских военных. Таким образом, за время военных действий украинские земли уже получили непригодное удобрение в виде более десяти тысяч погибших россиян.
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