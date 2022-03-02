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  3. Житель Конотопа – солдату рф: У нас тут каждая вторая – ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет
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Житель Конотопа – солдату рф: У нас тут каждая вторая – ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет

Общие новости
(2 голосов)

Если он, вообще, стоял…

Житель Конотопа – солдату рф: У нас тут каждая вторая – ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет

Depositphotos

Новина українською

В Интернет попало крутое видео, на котором можно услышать, как житель Конотопа прогоняет со своей земли российского солдата:

"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина – это ведьма. У тебя завтра х*й стоять уже не будет, я тебе серьезно говорю".

"Ведьминскую" славу Конотоп получил после обнародования повести Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма". Главной конотопской ведьмой считается героиня повести Явдоха Зубыха. В одном из писем писатель утверждал, что повесть написана на основе народных рассказов и реального факта утопления ведьм.

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Комментарии (3)
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hromik1973 (тернополь)
02.03.2022 в 20:30
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 20:23
Они же тупые, поверят.
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+4
0
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okolegko (Київ)
02.03.2022 в 20:28
І це прекрасно
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+5
0

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