Житель Конотопа – солдату рф: У нас тут каждая вторая – ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет
Если он, вообще, стоял…
Depositphotos
В Интернет попало крутое видео, на котором можно услышать, как житель Конотопа прогоняет со своей земли российского солдата:
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина – это ведьма. У тебя завтра х*й стоять уже не будет, я тебе серьезно говорю".
"Ведьминскую" славу Конотоп получил после обнародования повести Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма". Главной конотопской ведьмой считается героиня повести Явдоха Зубыха. В одном из писем писатель утверждал, что повесть написана на основе народных рассказов и реального факта утопления ведьм.
Популярное сейчас
- Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?
- Министр обороны Украины сообщил о прибытии новых байракторов
- 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину помогать нашим вооруженным силам
- Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО