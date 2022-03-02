Житель Конотопа – солдату рф: У нас тут каждая вторая – ведьма! У тебя завтра х*й стоять уже не будет

В Интернет попало крутое видео, на котором можно услышать, как житель Конотопа прогоняет со своей земли российского солдата:

"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп! Здесь каждая вторая женщина – это ведьма. У тебя завтра х*й стоять уже не будет, я тебе серьезно говорю".

"Ведьминскую" славу Конотоп получил после обнародования повести Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма". Главной конотопской ведьмой считается героиня повести Явдоха Зубыха. В одном из писем писатель утверждал, что повесть написана на основе народных рассказов и реального факта утопления ведьм.