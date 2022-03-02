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"россия, руки прочь от Украины!" Андрей Воронин вновь высказался в поддержку нашего народа

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Респект!

"россия, руки прочь от Украины!" Андрей Воронин вновь высказался в поддержку нашего народа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист немецкого "Байера", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин высказался в своем Instagram.

"On February, 24th Russian invaded sovereign Ukraine and since then is killing Ukrainian civilians! 24 февраля Россия вторглась в суверенную Украину и с тех пор убивает мирных жителей Украины. Россия, руки прочь от Украины!!!"

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Андрей Воронин война с Россией
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