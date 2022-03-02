"россия, руки прочь от Украины!" Андрей Воронин вновь высказался в поддержку нашего народа
Респект!
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-футболист немецкого "Байера", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин высказался в своем Instagram.
"On February, 24th Russian invaded sovereign Ukraine and since then is killing Ukrainian civilians! 24 февраля Россия вторглась в суверенную Украину и с тех пор убивает мирных жителей Украины. Россия, руки прочь от Украины!!!"
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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