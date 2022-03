"россия, руки прочь от Украины!" Андрей Воронин вновь высказался в поддержку нашего народа

Экс-футболист немецкого "Байера", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин высказался в своем Instagram.

"On February, 24th Russian invaded sovereign Ukraine and since then is killing Ukrainian civilians! 24 февраля Россия вторглась в суверенную Украину и с тех пор убивает мирных жителей Украины. Россия, руки прочь от Украины!!!"