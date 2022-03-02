Данилов: Хочу посмотреть, как Питер и Москва отреагируют на введение военного положения в рф

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил в эфире канала Рада.

"На сегодняшний день рф не имеет контакта с 8000 своих военнослужащих. Погибло примерно 6000, остальные разбежались от этой войны, они не представляли, что их тут ждет. Тут есть цветы для них, но пионы. Наша артиллерия их ими кроет. Заблудившиеся – не агрессивные. Им просто обещали одно, а получили они совсем другое. Много техники останавливается, потому что нет топлива. Они не понимают нашей местности, сняты знаки, у них нет телефонов. Они хотят домой, хотят закончить все это. Военных туристов нужно отправить домой".