Данилов: Хочу посмотреть, как Питер и Москва отреагируют на введение военного положения в рф
Интеллигенты
Рада
Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил в эфире канала Рада.
"На сегодняшний день рф не имеет контакта с 8000 своих военнослужащих. Погибло примерно 6000, остальные разбежались от этой войны, они не представляли, что их тут ждет. Тут есть цветы для них, но пионы. Наша артиллерия их ими кроет. Заблудившиеся – не агрессивные. Им просто обещали одно, а получили они совсем другое. Много техники останавливается, потому что нет топлива. Они не понимают нашей местности, сняты знаки, у них нет телефонов. Они хотят домой, хотят закончить все это. Военных туристов нужно отправить домой".
"Что означает военное положение для рф? Это действительно данные нашей разведки, да, с 4 марта ждем. Хочу посмотреть, как на это будут реагировать Питер и Москва, интеллигентные города. Я не понимаю, зачем путин отправляет сюда пушечное мясо. Не понимаю, зачем он это делает. Работники российских компаний и их руководители не понимают логику действий путина. У него проблемы со здоровьем, так считают. Мы же видим, на каком расстоянии он сидит от своих подчиненных. Бомбить мирные города, убивать людей…"
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