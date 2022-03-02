Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями
Время закрывать небо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Швеция сообщила, что зафиксировала нарушение ранее закрытого для россиян воздушного пространства. Об этом заявил главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем. Это два истребителя Су-27 и два фронтовых бомбардировщика Су-24.
Россия, напомним, уже седьмой день без особых успехов пытается оккупировать Украину.
Напомним, что Швеция не является членом НАТО. На официальном уровне Швеция сохраняет позицию нейтралитета по отношению к войне. Но в то же время у скандинавов есть наработки с НАТО по вопросам безопасности страны.
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Источник:forsvarsmakten.se
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.03.2022 в 23:18
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