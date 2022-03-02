Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими истребителями

Швеция сообщила, что зафиксировала нарушение ранее закрытого для россиян воздушного пространства. Об этом заявил главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Йохан Эдстрем. Это два истребителя Су-27 и два фронтовых бомбардировщика Су-24.

Россия, напомним, уже седьмой день без особых успехов пытается оккупировать Украину.

Напомним, что Швеция не является членом НАТО. На официальном уровне Швеция сохраняет позицию нейтралитета по отношению к войне. Но в то же время у скандинавов есть наработки с НАТО по вопросам безопасности страны.