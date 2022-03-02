Рашисты нанесли авиаудар по киевскому железнодорожному вокзалу, откуда проходила эвакуация
Оркам уже срывает крышу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UPD. Уже постфактум советник министра иностранных дел Украины Антон Геращенко обновил информацию. По его словам, украинское ПВО сбило крылатую ракету рф, которая предназначалась одному из центров управления. Обломки сбитой ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими.
Российские орки стали наносить авиаудары по местам с большим скоплением людей. В этот раз налет был совершён на киевский железнодорожный вокзал. Информацию об этом подтверждает официальный телеграмм-канал "Укрзалізниці".
"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается", - заявили в "Укрзалізниці".
Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем телеграмм-канале сообщил, что авиаударом была повреждена теплотрасса.
"Ударом ракеты в районе железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу. Ублюдки хотят заморозить Киев!", – написал Геращенко.
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